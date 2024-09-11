43 тысячи человек посетили выставку «Улица Дальнего Востока» в рамках ВЭФ

Около 43 тысяч человек посетили выставку «Улица Дальнего Востока», которая была открыта в рамках Восточного экономического форума – 2024 с 3 по 8 сентября. Организатор ВЭФ – Фонд Росконгресс.

«Выставка "Улица Дальнего Востока" – знаковое мероприятие Восточного экономического форума. Участники и гости ВЭФ могут увидеть то, чем гордятся дальневосточные регионы: уникальную природу и туристические маршруты, уже реализованные инвестиционные проекты и узнать о предложениях для инвесторов, познакомиться с тем, как идет масштабный проект по реновации 25 городов ДФО. Это также яркие выступления многочисленных творческих коллективов, выступления которых знакомят с культурой и традициями разных и удивительных дальневосточных земель. Все это делает наш прекрасный Дальний Восток ближе для тысяч людей. Уверен, что многие захотят увидеть воочию то, что до этого увидели на выставке», – отметил заместитель председателя правительства Российской Федерации – полномочный представитель президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

В ходе ВЭФ на набережной бухты Аякс 11 регионов Дальнего Востока представили свои главные технологические достижения, инвестиционный потенциал, ключевые проекты в различных сферах, а также культурные особенности. В частности, гости выставки узнали о развитии приграничных агломераций, туристических направлений, мастер-планах дальневосточных городов, работе промышленных предприятий и многом другом.

«Выставка "Улица Дальнего Востока" из года в год пользуется большим интересом среди участников ВЭФ, жителей и гостей Приморского края. Она не только является одним из инструментов привлечения российских и зарубежных инвесторов, но и укрепляет туристический потенциал макрорегиона, демонстрируя его уникальные культурные и природные богатства гостям из десятков стран мира. Проведение таких мероприятий открывает новые возможности для развития Дальнего Востока, формирует устойчивый интерес к регионам ДФО и всей России в целом», – подчеркнул советник президента Российской Федерации, ответственный секретарь оргкомитета по подготовке и проведению ВЭФ Антон Кобяков.

В рамках открытия «Улицы Дальнего Востока» на главной сцене прошел флешмоб «Время жить на Дальнем Востоке». Под композицию «Дальний Восток», слова которой написал народный артист России, поэт-песенник Илья Резник, его участники вынесли на сцену флаги регионов ДФО и развернули большой российский триколор.

Также для гостей выставки министерство спорта России представило две площадки. В павильоне «Спорт – норма жизни» общероссийские спортивные федерации и регионы рассказали о своих крупных проектах: Экспозиция стала площадкой для обсуждения перспектив профессионального и массового спорта, международного сотрудничества, новых форматов спортивных мероприятий и других вопросов. В свою очередь, на «Арене ГТО» команды дальневосточных регионов проводили соревнования в десяти базовых дисциплинах ГТО.

Во второй раз на «Улице Дальнего Востока» открылся павильон «Дом сокола», в котором посетители узнали о птицах семейства соколиных: об их местах обитания, особенностях поведения, угрозах для популяции и мерах, предпринимаемых государством для сохранения этих хищников. Также на выставке была организована экспозиция «Арабская деревня», приуроченная к проведению второго международного форума «День сокола». Она была посвящена культуре и особенностям Аравийского полуострова.

Помимо этого, впервые Приморский край открыл Рыбный рынок на «Улице Дальнего Востока» – гостям была представлена продукция дальневосточной кухни, в том числе авторские блюда из минтая, гребешка, краба, мидий. Об этом сообщили ИА «Камчатка» в пресс-службе правительства края.

7 и 8 сентября выставка «Улица Дальнего Востока» была открыта для всех желающих. Организатор выставки – Фонд Росконгресс при поддержке аппарата полномочного представителя президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе.

Напомним, входная зона павильона Камчатского края в этом году выполнена в стиле нового международного аэропорта, который уже в начале следующего года распахнет свои двери более чем для миллиона путешественников. Как и в прошлом году любой посетитель павильона мог выбрать себе авиабилет на Камчатку из любой точки России. В режиме ресторанного меню каждый гость павильона мог выбрать себе целый набор "вкусных блюд" в виде: посещения экскурсий на Камчатке, ресторанов, баз отдыха, бассейнов, разнообразных вертолетных экскурсий. В рамках виртуального тура по нашему региону, Камчатский край представил 3D экскурсии, которые представили возможность каждому посетителю нашего павильона почувствовать себя в центре туристических активностей на просторах камчатского полуострова.

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