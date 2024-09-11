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  4. Роскомнадзор продолжит развивать технологии для противодействия незаконному контенту

Роскомнадзор продолжит развивать технологии для противодействия незаконному контенту

10:45
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Роскомнадзор продолжит развивать технологии для противодействия незаконному контенту

В Роскомнадзоре планируют совершенствовать и развивать системы, которые противодействуют распространению запрещённой информации. Это необходимо, так блокируемые сервисы распространяют опасный и противоправный контент: фейки, мошенническую информацию, продают наркотики, детскую порнографию, экстремистские и иные материалы. Они отказываются сотрудничать с российскими властями и выполнять требования законодательства.

«Крупнейшие американские интернет-ресурсы отказываются удалять по запросам российских органов власти экстремистскую и иную криминальную информацию. Эти же компании, как следует из статьи (опубликована Reuters 5 сентября. — Ред.), теперь мобилизуются американской администрацией для помощи и улучшения работы сервисов обхода ограничений доступа к запрещенной информации», — пояснили в пресс-службе Роскомнадзора.

Стоит отметить, что по российским законам работа программ для обхода ограничений доступа к противоправному контенту запрещена.Также действует запрет и на распространение информации, которая рекламирует или популяризирует подобные сервисы.

«На сегодняшний день блокировка таких сервисов — вопрос безопасности. Да, к сожалению, вместе с фейковой, недостоверной, опасной и противоправной информацией, порой, блокируется и полезная. При этом разрабатываются, внедряются новые сервисы и платформы. Они свободны от вредоносного контента, постепенно туда вернётся всё то, действительно, полезное, что временно попало под ограничения. Если мы не проведём такую работу, последствия могут быть очень масштабными и очень неприятными. Это вынужденная мера, которая направлена на защиту граждан России», — прокомментировал новость министр цифрового развития Камчатского края Николай Киселев.

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