212 семей участников СВО с Камчатки получат право на вылов или предоставление водных биоресурсов

212 семей участников специальной военной операции с Камчатки из числа коренных малочисленных народов Севера получат право на вылов или предоставление водных биоресурсов. По поручению губернатора Камчатского края Владимира Солодова ведётся работа по передаче права вылова рыбы семьям участников специальной военной операции. Об этом сообщили ИА «Камчатка» в пресс-службе правительства края.

«На сегодня 212 семей в работе по линии министерства местного самоуправления и развития Корякского округа Камчатского края и регионального министерства рыбного хозяйства. Количество человек, которые заявились на наделение правом вылова водных биологических ресурсов, — 23 семьи. Ещё 189 семей заявились на предоставление рыбы. На сегодня из 189 семей рыбой обеспечена 121 семья. Мы планируем, что до конца сентября этот вопрос будет закрыт», — сказал руководитель администрации губернатора Камчатского края Сергей Меркулов.

Напомним, ранее губернатор Камчатского края Владимир Солодов поручил разработать механизм передачи квот на вылов рыбы военнослужащих, находящихся СВО, из числа КМНС сторонним лицам, которые смогут добыть соответствующий объём водных биологических ресурсов и передать семье участника СВО.