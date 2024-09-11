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  4. ​Чай и горячий шоколад как замена алкоголю

​Чай и горячий шоколад как замена алкоголю

17:45
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​Чай и горячий шоколад как замена алкоголю

Если хотите отказаться от спиртного, но не знаете, что пить вместо него, то обратите внимание на безалкогольные напитки. Они не только утоляют жажду, но и приносят пользу для здоровья. Например, чай имеет множество безопасных и вкусных вариантов.

Напиток имеет приятный аромат и вкус, способствует расслаблению и снятию стресса. К таким чаям относятся травяные сборы из мелиссы, мяты, ромашки, лаванды, шалфея или липы. Они помогают успокоить нервную систему, улучшить сон и настроение. Также полезны чаи из имбиря, корицы, кардамона или гвоздики. Они улучшают пищеварение, ускоряют метаболизм и согревают.

Можно самостоятельно собирать травы и ягоды для чая, сушить, готовить свои собственные сборы, и этот процесс также благотворно действует на человека. 

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