​Чай и горячий шоколад как замена алкоголю

Если хотите отказаться от спиртного, но не знаете, что пить вместо него, то обратите внимание на безалкогольные напитки. Они не только утоляют жажду, но и приносят пользу для здоровья. Например, чай имеет множество безопасных и вкусных вариантов.

Напиток имеет приятный аромат и вкус, способствует расслаблению и снятию стресса. К таким чаям относятся травяные сборы из мелиссы, мяты, ромашки, лаванды, шалфея или липы. Они помогают успокоить нервную систему, улучшить сон и настроение. Также полезны чаи из имбиря, корицы, кардамона или гвоздики. Они улучшают пищеварение, ускоряют метаболизм и согревают.



Можно самостоятельно собирать травы и ягоды для чая, сушить, готовить свои собственные сборы, и этот процесс также благотворно действует на человека.