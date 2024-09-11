Благодаря Ирине Яровой на Камчатку едут лучшие детские онкологи страны

По инициативе вице-спикера Госдумы ведущие специалисты НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачёва во главе с Галиной Новичковой и Александром Карачунским будут работать на полуострове с 16 по 20 сентября. Они проведут осмотр маленьких пациентов с онкологией. Вице-спикер ГД уже в третий раз договорилась об этом в интересах земляков.



На данный момент в Камчатском крае нет детского онколога-гематолога, поэтому приезд и консультации врачей из федерального центра - большая возможность для всех жителей Камчатки. Сейчас на Камчатке зарегистрировано 64 ребёнка с онкологическим заболеванием.



По просьбе Ирины Яровой лучшие детские онкологи страны встретятся с родителями из числа больных детей для обсуждения вопросов сопровождения лечения и реабилитации. А также, окажут методологическую помощь врачам-педиатрам края для правильного формирования онконастороженности для ранней диагностики заболеваний и своевременной квалифицированной помощи детям. Кроме того, специалисты Центра посетят учреждения здравоохранения края и проведут анализ проблем в организации работы регионального Минздрава.



«Приезд таких специалистов для нас очень большое событие и настоящее подспорье. Спасибо большое Ирине Анатольевне Яровой за это. Она всегда помогает нам. В том числе в прошлом году по её приглашению приезжали онкологи, - сказал заместитель Министра Здравоохранения Камчатского края Олег Мельников. - Большое спасибо за приезд медиков и в этом году. Будет группа из пяти человек, в которой три доктора медицинских наук. Мы очень ждём этих специалистов, их рекомендаций и помощи».



Напомним, высококлассные специалисты центра им. Дмитрия Рогачева по просьбе Ирины Яровой приезжали для обследования маленьких пациентов и осенью 2021 и 2023 года. Вопросы жизни и здоровья людей Ирина Яровая всегда рассматривает в приоритетном и безотлагательном порядке. Особенно, когда вопрос касается детей. Парламентарий лично курирует лечение всех онкобольных детей в регионе.