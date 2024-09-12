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Жителей Камчатки призывают проголосовать за инициативные проекты «Решаем вместе»

09:59
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Жителей Камчатки призывают проголосовать за инициативные проекты «Решаем вместе»

На Камчатке 30 сентября завершится голосование за инициативные проекты «Решаем вместе». Они реализуются в рамках губернаторского проекта «Решаем вместе» и направлены на создание объектов благоустройства, в том числе детских и спортивных площадок, парков и общественных территорий, мест массового отдыха населения. Проекты-победители, набравшие наибольшее количество голосов на портале «Камчатка в порядке», будут реализованы в 2025 году. Принять участие в голосовании могут жители и гости края старше 16 лет.

«Призываю всех жителей Камчатского края принять активное участие в голосовании за инициативные проекты в рамках реализации губернаторского проекта “Решаем вместе”, которое стартовало с 1 сентября 2024 года на портале “Камчатка в порядке”. В настоящее время рамках проекта “Решаем вместе”, в числе прочих, благоустраиваются территории ТОС “Македонский” и “Авача” в Петропавловск-Камчатском городском округе и ТОС “Ленина, 43” и “Ленина, 47” в Елизовском городском поселении», – обратилась к жителям края председатель ТОС «Македонский» Анна Навроцкая.

Отметим, организатором краевого конкурса является министерство по делам местного самоуправления и развитию Корякского округа Камчатского края. Участники конкурсного отбора – муниципальные образования в Камчатском крае, которые представили на краевой конкурс, инициированные жителями, проекты, направленные на улучшение качества жизни населения и признанные ими приоритетными для реализации в 2025 году. Об этом сообщили ИА «Камчатка» в пресс-службе правительства края.

Фото: Артём Безотечество

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