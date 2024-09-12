Спасатели на Камчатке провели тренировку в горах

На Камчатке спасатели МЧС России провели занятия по горной подготовке на скальном рельефе. Тренировка прошла в районе Авачинского перевала на горе Верблюд.

По легенде учений, мужчина упал с вершины скалы, с высоты нескольких десятков метров, и не может самостоятельно передвигаться. Спасатели, добравшись до места тренировки, натянули троллей (воздушно-веревочная переправа) и спустили условного пострадавшего к подножью скалы на акье (сани-волокуши, предназначенные для транспортировки лежащего пострадавшего), где ему была оказана необходимая помощь. Об этом сообщили ИА «Камчатка» в пресс-службе МЧС России по Камчатскому краю.

В ходе занятия, в котором принял участие практически весь личный состав поисково-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Камчатскому краю, были отработаны различные способы применения альпинистского снаряжения при проведении спасательных работ на скальных маршрутах, подъём и спуск пострадавшего при помощи специальных носилок, оказание первой помощи пострадавшему, а также элементы свободного лазания.

«В последние годы туризм на Камчатке активно развивается, всё больше людей приезжают на полуостров и идут за впечатлениями в горы и на вулканы. Несчастные случаи в горах теперь не редкость. Поэтому наши спасатели оттачивают свои навыки для того, чтобы в кратчайшие сроки в случае необходимости прийти на помощь в горах», - рассказал начальник поисково-спасательного отряда ГУ МЧС России по Камчатскому краю Сергей Марков.

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