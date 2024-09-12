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  4. Камчатцам про алкогольную зависимость расскажет Евгения Юшкова — ЦОЗ

Камчатцам про алкогольную зависимость расскажет Евгения Юшкова — ЦОЗ

10:30
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Камчатцам про алкогольную зависимость расскажет Евгения Юшкова — ЦОЗ

Почему человек пьет, что является алкоголизмом и можно ли не выпивать по пятницам? Об этом пойдет речь на онлайн-встрече с психологом краевого наркологического диспансера Евгенией Юшковой в телеграм-канале Центра общественного здоровья и медпрофилактики. Приглашаются все желающие.

«Видеоконференция "Как помочь человеку при алкогольной зависимости» приурочена к Всероссийскому Дню трезвости, который ежегодно отмечается 11 сентября», — говорится в сообщении.

Подключиться к общению может любой желающий по ссылке: https://t.me/centr41?livestream. Начало в 14:00

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