Камчатцам про алкогольную зависимость расскажет Евгения Юшкова — ЦОЗ

Почему человек пьет, что является алкоголизмом и можно ли не выпивать по пятницам? Об этом пойдет речь на онлайн-встрече с психологом краевого наркологического диспансера Евгенией Юшковой в телеграм-канале Центра общественного здоровья и медпрофилактики. Приглашаются все желающие.

«Видеоконференция "Как помочь человеку при алкогольной зависимости» приурочена к Всероссийскому Дню трезвости, который ежегодно отмечается 11 сентября», — говорится в сообщении.

Подключиться к общению может любой желающий по ссылке: https://t.me/centr41?livestream. Начало в 14:00