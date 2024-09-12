Ипотечный договор всегда должен давать человеку возможность защиты вложенных финансов и возможности распоряжения имуществом на выбранных им условиях. Этому будет способствовать вступивший в силу закон, дающий гражданину РФ возможность самостоятельно продать имущество, которое находится в залоге у банка, по максимально выгодной цене.

«Предлагаемый подход серьезно усилит гарантии именно для потребителя как стороны договора, в котором каждая сторона имеет сбалансированные права»,— подчеркнула автор закона Ирина Яровая.

«До принятия закона гражданин, чье имущество находится в залоге у банка, мог продать его только через публичные торги или аукцион. На практике это имущество продавалось по низкой нерыночной цене и, более того, оказавшись, очевидно, и в без того трудной жизненной ситуации, гражданин вынужден был дополнительно оплачивать услуги организатора торгов, а в ряде случаев еще и исполнительный сбор, и работу оценщика», — сказала вице-спикер ГД.

«Закон направлен на то, чтобы сформировать понятную правовую процедуру, когда гражданин, понимая, что он намеревается отказаться от исполнения обязательств по договору, обращается с заявлением в банк. Банк даёт разрешение в течение четырех месяцев гражданину самостоятельно реализовать имущество. При этом устанавливается минимальная продажная цена, по которой данное имущество может быть продано, с тем чтобы компенсировать оставшуюся стоимость долга, который есть за гражданином. Это даёт человеку возможность по рыночной цене реализовать жильё, активно находить покупателя. И в том случае, если в течение четырех месяцев он успешно решает эту задачу, заключается трёхсторонний договор, который в полной мере обеспечивает компенсацию выплат банку. Но самое главное – создаёт возможность получения гражданином сверх той суммы, которую он должен банку, реальных средств, которые бы позволили ему компенсировать свои ранее понесённые затраты», — сообщила Ирина Яровая.