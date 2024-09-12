Губернатор Камчатки принял участие в торжественном открытии учебного полигона для самоходных машин

В Камчатском политехническом техникуме прошло торжественное открытие нового образовательного объекта - учебного полигона для самоходных машин. В мероприятии принял участие губернатор региона Владимир Солодов. Вместе с председателем комитета по среднему профессиональному образованию, профессиональному обучению и профессиональной ориентации Российского союза промышленников и предпринимателей Андреем Комаровым он нажал кнопку запуска работы учебного полигона.

«Мы продолжаем реализовывать на Камчатке федеральный проект “Профессионалитет” и подготовку на качественно новом уровне специалистов горнодобывающей промышленности. Сейчас начата работа по строительству мастерских, которые позволят студентам отрабатывать необходимые навыки. Многие из вас побывали в рамках практики на месторождении и для нас волнительным станет тот момент, когда вы уже приступите непосредственно к работе. У нас есть уверенность в том, что масштабный проект месторождения, который запускается Быстринской горной компанией в нашем крае, окажет весомый вклад в экономику региона в виде рабочих мест для жителей Камчатки. Хочу пожелать вам, ребята, успехов в отработке навыков на этом полигоне», — сказал Владимир Солодов.

Председатель комитета по СПО, ПО и профессиональной ориентации Российского союза промышленников и предпринимателей Андрей Комаров поблагодарил Владимира Солодова, краевое министерство образования и руководство колледжа за решение поддержать инициативу по созданию учебного полигона и сообщил, что в дальнейшем планируется расширение данного проекта, которое позволит большему числу студентов получить необходимые на месторождении профессиональные навыки.

«Я абсолютно уверен в успешности данного проекта и в том, что вы, как будущие профессионалы, получите несколько профессий, которые позволят вам совершенно спокойно чувствовать себя в ближайшем будущем. В нашей компании вы обязательно найдёте применение своим навыкам. Побывав на практике на месторождении вы все наверняка поняли, что теоретические навыки имеют важное значение, но вы должны иметь и практический опыт. И именно для этого мы и сделали данный полигон», — сказал Андрей Комаров.

На учебном полигоне студенты, обучающиеся по программе подготовки «Машинист дорожных и строительных машин», будут осваивать компетенции по управлению гусеничной техникой (бульдозером и экскаватором), по профессии "Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей" оттачивать мастерство водителя категории "С" - приём грунта в кузов самосвала и его выгрузка. Стоимость объекта – 40 миллионов рублей (за счет средств индустриального партнера). Об этом сообщили ИА «Камчатка» в пресс-службе правительства края.

Полигон включает следующие зоны под вид работ:

• полосу разгона - на данном участке студенты будут обучаться и отрабатывать базовые элементы на движение (прямо, змейкой, задним ходом, торможение и остановка),

• учебную зону – на данном участке студенты будут обучаться базовым учебным элементам (постановка самоходной машины в гараж задним ходом, параллельная парковка, агрегатирование с навесным агрегатом, разворот на ограниченной территории и др.),

• производственную зону – участок, на котором студенты будут обучаться выполнению производственных задач (прямая и боковая разработки грунта, планировка площадок, возведение насыпей, устройство каналов, экскавация грунта и др.).

«Также в декабре 2025 года в рамках проекта планируется открытие нового образовательного объекта “Мастерские для самоходных машин”. Стоимость объекта - 218 миллионов рублей (федеральный и региональный бюджеты, средства индустриального партнера). Объект будет представлять из себя быстровозводимое одноэтажное здание, в котором будут размещены следующие помещения: мастерская по техническому обслуживанию и ремонту бульдозера, мастерская по техническому обслуживанию и ремонту экскаватора, мастерская по техническому обслуживанию и ремонту бульдозера, мастерская по техническому обслуживанию и ремонту экскаватора, мастерская по техническому обслуживанию и ремонту грузовой колесной техники (самосвалов), помещение автомойки, аудитория с тренажерами-имитаторами “Машинист бульдозера”, “Машинист буровой установки”, комната брифинга, раздевалки, душевые и санитарные узлы, разделенные по гендерному признаку, комната мастеров, технические помещения. Новый образовательный объект будет укомплектован современным учебным оборудованием. В новых мастерских студенты смогут освоить компетенции по ремонту и техническому обслуживанию гусеничной и колесной грузовой техники», — сообщила директор Камполитеха Лилиана Буряк.

В совокупности два новых образовательных объекта (учебный полигон и мастерские) дадут студентам возможность качественно освоить компетенции, необходимые по работе на гусеничной технике и позволят обеспечить бесшовное обучение: выпускник техникума приступает к выполнению трудовых задач без дополнительной "настройки" на производственную (оборудование, инструментарий) базу работодателя.

Напомним, что с 2024-2025 учебного года в рамках федерального проекта «Профессионалитет» в Камчатском крае реализуются 6 образовательных программ: Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки), Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей, Машинист дорожных и строительных машин, Машинист крана (крановщик), а также новая образовательная программа Подземная разработка месторождений полезных ископаемых.