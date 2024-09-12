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В камчатском музее «крымское» пополнение фондов

12:20
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В камчатском музее «крымское» пополнение фондов

Пополнением исторической коллекции в Камчатском краевом объединенном музее обязаны гостям из Севастополя.

«В музее совершен вклад в коллекцию от севастопольской региональной общественной организации сохранения исторического наследия «ГРЕНАДЕР», военно-исторического клуба «7-й линейный полк»! Они передали в наши фонды предметы периода Крымской войны. Для Камчатки это важное событие. Пополнение фондов это настоящий праздник», — рассказали в музее.

справочно: Постоянная экспозиция музея состоит из нескольких разделов. Зал природы знакомит с животным и растительным миром нашего края.
Второй зал музейной экспозиции освещает древнюю историю на основе археологической коллекции. В этом же зале начинается раздел экспозиции музея, рассказывающий о материальной и духовной культуре коренных жителей Камчатки. В зале истории посетители знакомятся с историей открытия и присоединения Камчатки к Российскому государству.
Отдельный раздел выставки посвящен яркой странице в истории города Петропавловска – Камчатского: обороне Петропавловска от англо-французской эскадры в 1854 года.

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