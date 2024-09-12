Тяжелобольная жительница Усть-Большерецкого района получила медицинскую помощь федеральных специалистов благодаря Ирине Яровой

Благодаря высокому авторитету и уважению медицинского сообщества Ирина Яровая добилась того, что профильные специалисты из Санкт-Петербурга стабилизировали состояние здоровья жительницы Усть-Большерецкого района Елены Марковой после того, как весной 2024 года ей поставили страшный диагноз - лейкемия, или рак крови.

«Она получила диагноз за пределами Камчатского края и была направлена в Санкт-Петербург, но там не могла попасть на прием и лечение в медицинское учреждение. Женщина заметно теряла силы, не могла самостоятельно передвигаться. Ко мне обратились её родственники с просьбой помочь. А у меня других мыслей, кроме как обратиться к Ирине Анатольевне, и не возникло. Люди знают, когда вопрос касается жизни и здоровья, Ирина Яровая действует незамедлительно. Это, как правило, как аксиома»,— сказал глава Вилючинского городского округа Игорь Головчак.

Также камчатский депутат в ручном режиме контролировала дальнейший ход лечения. Вопросы жизни и здоровья людей вице-спикер Госдумы Ирина Яровая всегда рассматривает в приоритетном и безотлагательном порядке. Не смотря на занятость государственного масштаба Ирина Яровая всегда реагирует незамедлительно и делает все, чтобы помочь жителям родной Камчатки.

Сейчас Елена Маркова - жительница Усть-Большерецкого района уже прошла лечение и вернулась на полуостров к родным и близким.

«Хочу выразить слова благодарности Ирине Анатольевне за оперативную, своевременную помощь жительнице Усть-Большерецкого района. Я очень верил, что этот вопрос решится положительно. Большое спасибо Ирине Анатольевне за то, что делает для жителей Камчатского края», - добавил Игорь Головчак.

Напомним, работа с обращениями граждан - важнейший приоритет в работе Ирины Яровой. Кроме того, депутат привлекает ведущих медицинских специалистов страны для помощи всем жителям полуострова. Это и врачи центра ФМБА России, Центры хирургии имени А.В.Вишневского, травматологии и ортопедии имени Н.Н.Приорова, имени академика Г.А.Илизарова, детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачёва, центра радиологии Минздрава России. Также по инициативе Ирины Яровой врачи из федеральных центров проведут диспансеризацию жителей Камчатки и этой осенью. Вице-спикер ГД обратилась к министру здравоохранения Михаилу Мурашко с предложением составить план-график диспансеризации. Лучшие онкологи НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачёва будут работать на Камчатке с 16 по 20 сентября.