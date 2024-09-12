IThub колледж принял первых студентов на Камчатке

На Камчатке IThub колледж открыт в 2024 году на базе Камчатского государственного технического университета. Встречу с первокурсниками провёл глава региона Владимир Солодов.

«Я рад, что колледж даёт современную и гибкую модель обучения. Мы должны оказать содействие, чтобы талантливые молодые люди уже во время студенчества могли заниматься практической деятельностью. IT-профессия открывает много возможностей. Это быстро развивающееся сфера, которая даёт свободу времени, места, но при этом она быстро меняется. Это одна из самых востребованных специальностей в современном мире. Я уверен, что в будущем не будет ни одной сферы, где бы не потребовались IT-специалисты. Я искренне желаю ребятам успехов в учёбе, новых возможностей, достижений, чтобы они были верны той профессией, которую они выбрали, и чтобы она их увлекала», — сказал губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

Студенты также смогли задать свои вопросы главе региона, обсудили развитие IT-профессий до 2030 года, поделились своим мнением о самом интересном и востребованным приложением. Об этом сообщили ИА «Камчатка» в пресс-службе правительства края.

«Колледж осуществляет подготовку ИТ-специалистов в области информационных систем и программирования, информационной безопасности и дизайна. Обучение проходит по бизнес-ориентированной методологии. Уже со второго курса студенты начинают карьеру в ИТ-отрасли, создавая в диджитал-инкубаторах продукты по заказу региональных бизнес-партнеров», — сообщили в министерстве цифрового развития Камчатского края.

На сегодняшний день в колледже учатся 27 студентов по направлениям:

— программирование (8 студентов),

— веб-разработка (2 студента),

— информационная безопасность (6 студентов),

— цифровой дизайн (11 студентов).

Обучение в колледже длится 3 года 10 месяцев — после 9 класса. Для иногородних студентов предоставляется общежитие.

Напомним, ранее глава региона поставил задачу к следующем году запустить программы обучения в IT-сфере в учреждениях среднего и высшего профессионального образования. Профессии в области информационных технологий являются одними из самых перспективных и востребованных на российском рынке.

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