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  4. Ищите альтернативу алкоголю? Медики рекомендуют!

Ищите альтернативу алкоголю? Медики рекомендуют!

15:45
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Ищите альтернативу алкоголю? Медики рекомендуют!

Безалкогольные коктейли состоят из смеси различных соков, сиропов, молока, сливок, фруктов и льда. Они имеют приятный вкус, аромат и цвет, могут содержать различные добавки (мята, имбирь, корица, шоколад). Их можно приготовить дома или заказать в барах и кафе.

Примеры безалкогольных коктейлей: мохито, пина колада, смузи, милкшейк или фраппе.
Соки и фруктовые напитки содержат много витаминов, минералов и антиоксидантов. Регулярное употребление укрепляет иммунитет, очищает организм от токсинов и повышает тонус.
Для здоровья полезны свежевыжатые соки из яблок, апельсинов, грейпфрутов, моркови или свеклы. Также можно готовить фруктовые напитки из клюквы, брусники, черники или облепихи, которые помогают бороться с воспалениями и инфекциями.
Минеральная вода и квас содержат много микроэлементов и полезных бактерий. Восстанавливают водно-солевой баланс, улучшают работу желудка и кишечника. Минералку можно пить с лимоном, мятой или имбирем. Не менее полезен квас из хлеба, ржаной муки или ячменя. Достаточно выпивать в течение дня 1-2 стакана, чтобы укрепить кровь и улучшить аппетит. 

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