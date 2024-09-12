Ирина Яровая: «Россия всегда будет объединять мир в борьбе с фашизмом и нацизмом»

Международный антифашистский форум проходит в эти дни в Москве.На мероприятии обсуждают важность патриотического воспитания школьников, способы борьбы с фальсификацией истории Второй мировой войны, оказания моральной, правовой и материальной помощи жертвам фашизма.

«Сегодня план, направленный против всех народов, входивших в состав СССР продолжается. Майдан и госпереворот были организованы кураторами из-за океана именно для того, чтобы перевести план геноцида против советского многонационального народа в новую агрессивную фазу. Россия и наш народ был не сломлен и подарил жизнь миру во Второй мировой войне. И сегодня СВО - это линия антифашистского фронта. Россия всегда будет объединять мир в борьбе с фашизмом и нацизмом», — заявила заместитель Председателя ГД Ирина Яровая, выступая на Международном антифашистском форуме -2024, приуроченном к Международному дню памяти жертв фашизма.

«К сожалению, мир сегодня переживает эпоху ренессанса фашизма. Мы видим, что заявления Соединенных Штатов и Великобритании не оставляют сомнения в том, что это именно фашистские планы и фашистская коалиция. Напомню, что Евгеника родилась не в Германии, а именно в Великобритании и Соединенных Штатах. Эта чудовищная идеология возродилась в фашистской Германии, и была направлена по всему миру и человечеству. По сути, фашистская Германия — это прообраз первой в истории человечества однополярной идеологии, однополярной страны, которая претендовала на господство и которая принесла страшные страдания всему миру и всем народам. Сегодня идеологи однополярного мира, по факту, преследует те же цели алчности, уничтожения и оккупации», — сказала автор закона о запрете на реабилитацию фашизма.

«Все фракции, вся Государственная Дума под руководством Председателя объединены в общей консолидированной позиции и поддерживают позицию нашего Президента, направленную на равную и неделимую безопасность в мире, и защиту России от современного фашизма. Нами в Государственную Думу внесён законопроект о геноциде против народов СССР. Этот законопроект мы будем рассматривать в ближайшее время. Геноцидом советского народа признаются действия нацистской Германии и ее пособников, направленные на полное или частичное уничтожение национальных, этнических и расовых групп, населявших территорию СССР, в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, путем убийства членов этих групп, причинения тяжкого вреда их здоровью, насильственного воспрепятствования деторождению, принудительной передачи детей, насильственного переселения либо иного создания жизненных условий, рассчитанных на физическое уничтожение», — добавила Ирина Яровая.

«По сути, сегодня этот план, направленный против всех народов, входивших в состав СССР продолжается. Майдан и госпереворот были организованы кураторами из-за океана именно для того, чтобы перевести план геноцида против советского многонационального народа в новую агрессивную фазу. Используя Украину как оружие преступления, и включая народ Украины в свой план на уничтожение», — заявила вице-спикер ГД.

«Борьба с современным фашизмом - это задача номер один в мире. Поскольку идеологи фашизма превзошли терроризм в масштабах своих преступных планов и безумном стремлении управления численностью населения в мире. Им нужны ресурсы, территории и не нужны люди», — подчеркнула парламентарий.

«Россия и наш народ был не сломлен и подарил жизнь миру во Второй мировой войне. И сегодня СВО - это линия антифашистского фронта. Россия будет объединять мир в борьбе с фашизмом и нацизмом. Только равная и неделимая безопасность были и будут в основе нравственного политического выбора нашего народа и нашей страны», — заявила Ирина Яровая.

«Слова глубочайшей благодарности всем ветеранам, всем узникам концлагерей, которые хранят страшную память тех событий. И, конечно, слова благодарности нашим современным защитникам, нашим ребятам, которые фактически на линии антифашистского фронта, сегодня защищают интересы нашей страны и всего мира», — заключила заместитель Председателя ГД.