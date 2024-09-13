«Здравствуй, осень!»: Жителей столицы Камчатки приглашают на «Городские променады»

Жителей Петропавловска-Камчатского приглашают на сентябрьские «Городские променады» с пятницы по воскресенье. В парках и скверах города пройдут мероприятия «Здравствуй, осень».

В пятницу, 13 сентября, в сквере на улице Кирдищева с 15 до 17 часов состоится детская развлекательная программа «АвгустРаш». Об этом сообщили ИА «Камчатка» в пресс-службе администрации Петропавловска. Там добавили, что летний читальный зал на городской площадке «Экосистема» по улице Озерновская Коса проведут с 14 до 16 часов.

В субботу и воскресенье с 13 до 15 часов для горожан пройдет развлекательно-игровая программа «Здравствуй, осень!». 14 сентября мероприятие состоится на территории детской площадки на улице Петра Ильичева, 54, 58 в микрорайоне Завойко. 15 сентября — в парке на улице Индустриальной.