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  4. Губернатор Солодов в студии Прямой линии: Важный момент когда нужно сверить часы с жителями Камчатки

Губернатор Солодов в студии Прямой линии: Важный момент когда нужно сверить часы с жителями Камчатки

19:40
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Губернатор Солодов в студии Прямой линии: Важный момент когда нужно сверить часы с жителями Камчатки

Напомним, ваш вопрос губернатору Камчатского края на Прямую линию надо направлять на официальный сайт краевого правительства, а также в чат-бот.

В ходе эфира будут обсуждаться ключевые для региона направления: медицина, благоустройство, дороги, строительство, образование. Одной из важнейших тем для разговора станет специальная военная операция. Об этом сообщили ИА «Камчатка» в пресс-службе правительства края.

Трансляцию можно будет посмотреть на rutube-канале правительства Камчатского края, канале информационного агентства «Камчатка», федеральном канале «Россия24», а также на региональных телеканалах — «41 регион» и «Камчатка-1».

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