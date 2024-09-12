Владимир Солодов: «Народная программа» на Камчатке — многое сделано, но работа продолжается

Губернатор региона Владимиром Солодовым в прямом эфире отвечает на вопросы жителей Камчатки. Он напомнил о «Народной программе», которая была разработана и принята в 2020 году.

«Четыре года назад жители Камчатского края активно включились в обсуждение проблем, которые волнуют наш регион. Было собрано большое количество предложений — около 50 тысяч — и мы собрали из них "Народную программу". Многое из того, что тогда наметили в совершенно разных сферах, мы сделали. Интересно, что уже тогда, в 2020 году, одним из приоритетов, который обозначили жители, была поддержка военных и членов их семей. Много предложений касались развития транспортной системы, строительства, образования, благоустройства. Честно скажу — не всё из программы получилось реализовать. Сегодня нужно свериться с жителями и определить те задачи, по которым мы ещё не достигли результатов. Определить, что нужно сделать», — сказал Владимир Солодов.

Четыре года назад на Камчатке активно обсуждали пути решения проблем региона. Проведены 52 стратегических сессии. Из них 18 — по развитию конкретных муниципальных образований. В результате более 48, 5 тысяч предложений поступило от граждан. Из них собрана «Народная программа».

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