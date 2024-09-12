Инвестиционный потенциал Камчатки вырос за год почти в два раза — Владимир Солодов

Глава региона продолжает живое общение со зрителями в эфире и в студии ИА «Камчатка». Говоря об экономической ситуации в регионе Владимир Солодов отметил рост инвестиционной привлекательности.

«Почти в два раза вырос ежегодный объём инвестиций в экономику Камчатского края. Несмотря на все санкционные и другие ограничения. Растут показатели жилищного строительства - это то, чего люди ждут. Объем ввода жилья вырос уже почти в два раза. Еще один важный для людей показатель, который видим в цифрах – низкий уровень безработицы, достаточное количество востребованных рабочих мест», — сказал Владимир Солодов.

Прирост валового регионального продукта за 4 года составил 2,5%, промышленного производства - 25%, объемов строительства составил 27%. Прирост ввода жилья - 328 тысяч квадратных метров.

Численность безработных на Камчатке сократилась на 3,4 тыс. человек. Уровень общей безработицы снизился на 1,7 процентных пункта. Уровень зарегистрированной безработицы снизился на 1,4 процентных пункта.