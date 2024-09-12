Свидетельство о регистрации
ЭЛ № ФС 77-84799 от 3 марта 2023 г.
  2. Новости Камчатки
  3. Общество
  4. Инвестиционный потенциал Камчатки вырос за год почти в два раза — Владимир Солодов

Инвестиционный потенциал Камчатки вырос за год почти в два раза — Владимир Солодов

20:45
30
Инвестиционный потенциал Камчатки вырос за год почти в два раза — Владимир Солодов

Глава региона продолжает живое общение со зрителями в эфире и в студии ИА «Камчатка». Говоря об экономической ситуации в регионе Владимир Солодов отметил рост инвестиционной привлекательности.

«Почти в два раза вырос ежегодный объём инвестиций в экономику Камчатского края. Несмотря на все санкционные и другие ограничения. Растут показатели жилищного строительства - это то, чего люди ждут. Объем ввода жилья вырос уже почти в два раза. Еще один важный для людей показатель, который видим в цифрах – низкий уровень безработицы, достаточное количество востребованных рабочих мест», — сказал Владимир Солодов.

Прирост валового регионального продукта за 4 года составил 2,5%, промышленного производства - 25%, объемов строительства составил 27%. Прирост ввода жилья - 328 тысяч квадратных метров.

Численность безработных на Камчатке сократилась на 3,4 тыс. человек. Уровень общей безработицы снизился на 1,7 процентных пункта. Уровень зарегистрированной безработицы снизился на 1,4 процентных пункта.

Делитесь новостями Камчатки в социальных сетях:

Нет комментариев. Ваш будет первым!
Губернатор Камчатки Владимир Солодов поздравил жителей полуострова с Днём Военно-морского флота
Оксана Лут и Владимир Солодов обсудили развитие АПК Камчатки
Механизм выдачи бесплатных земельных участков на Камчатке срочно пересмотреть! — губернатор Владимир Солодов
Камчатка имеет громадный потенциал для интеграции в инвестиционное сотрудничество с Китаем — Александр Мыльников
Используя этот сайт, вы соглашаетесь с тем, что мы используем файлы cookie.