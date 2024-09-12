Камчатцы будут и должны помогать землякам на спецоперации, уверен губернатор Солодов

Владимир Солодов поделился волнующим воспоминанием, которое с ним с начала специальной военной операции.



«Для меня все самый эмоциональный момент за последние два с половиной года - проводы наших мобилизованных, которые проходили на аэродроме. У меня тогда была принципиальная позиция: пожать руку каждому. Каждому пожелать успехов. Пожелать, чтобы ангел-хранитель был с каждым. И сегодня наш долг - помогать тем, кто находится на передовой. Мы - те, кто находится на Камчатке, на родной земле - должны помогать бойцам всем, чем можем», — сказал губернатор



Правительство региона в 2024 году направило камчатским бойцам на СВО более 4700 средств связи, 75 транспортных средств, 215 беспилотников, 1148 единиц автомобильных запчастей, 800 медицинских изделий, 37 тепловизоров, 240 единиц экипировки.



Исполняя поручения губернатора приобретаются подавители дронов и экраны, спутниковые станции и средства РЭБ, генераторы, бензопилы, системы ночного видения. Всего около 400 наименований различного спецоборудования.



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