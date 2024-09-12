Халактырский пляж на Камчатке станет доступным для ежедневных прогулок горожан

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов рассказал о судьбе проекта дороги к Халактырскому пляжу, сдача которого повысит рейтинг популярного места отдыха. На побережье Тихого океана будет ходить общественный транспорт.



«Этого мы достигнем, когда будет построена дорога на Халактырский пляж. Тогда жители смогут на автобусе или машине быстро приехать к океану, прогуляться и вернуться домой. Сейчас мы завершаем первый этап строительства дороги и далее будем заниматься инфраструктурой самого парка, не нарушающей его природу. Кроме того, нам предстоит переложить дорогу в посёлке Заозёрный», — сказал Владимир Солодов.



Строительство дороги до известного туристического места в краевой столице идёт в рамках плана реновации краевой столицы.



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