Спортивный парк «Спартак» на Камчатке получит «детский кластер» — Владимир Солодов

Детский спортивный кластер будет создан в спортивном парке «Спартак», рассказал губернатор Камчатки отвечая на вопросы в ходе прямого эфира в студии ИА «Камчатка»



«Спортивный парк “Спартак” стал настоящей точкой притяжения. И мы эту точку притяжения будем продолжать дальше — в центральную часть города, вокруг озера. Поставил задачу в следующем году создать там детскую зону. Это будет лучшая игровая площадка в городе. Самая большая, со спортивными элементами. Приглашаю жителей предложить, какие элементы там должны быт. Это можно будет сделать на сайте ”Камчатка в порядке” в ближайшее время. На сайте есть раздел, где можно подать предложение и проголосовать за отдельные элементы. Именно там мы организуем голосование и сбор предложений», — сказал Владимир Солодов.



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