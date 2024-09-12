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  4. До новой краевой больницы Камчатки будет ходить общественный транспорт

До новой краевой больницы Камчатки будет ходить общественный транспорт

22:25
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До новой краевой больницы Камчатки будет ходить общественный транспорт

Работа по разработке маршрутов общественного транспорта до новой краевой больницы идёт полным ходом и как только больница будет открыта. автобусы начнут ходить, заверил губернатор в студии ИА «Камчатка», где проходит эфир Прямой линии

«Транспортные вопросы уже решаются. Во-первых, больнице нужно будет организовать служебный автобус для того, чтобы создать необходимые условия врачам . Это большая кропотливая работа, которой нужно заниматься. Хочу коллегам напомнить, что стройкой дело не ограничивается. Нам предстоит больницу вводить в эксплуатацию, добиваться комфорта для пациентов, для врачей - для всех, кто связан с её деятельностью. К открытию больницы, конечно, будет предусмотрен маршрут общественного транспорта, эти процессы синхронизированы. А стройка завершается в этом году», — сказал губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

Администрация Петропавловска решает вопрос увеличения количества рейсов и автобусов по маршруту до краевой больницы – до восьми с интервалом в 20 минут. Запланированы изменения в маршрутах автобусов, которые двигаются со стороны города Елизово.

Трансляцию смотрите на rutube-канале правительства Камчатского края, канале информационного агентства «Камчатка», федеральном канале «Россия24», а также на региональных телеканалах — «41 регион» и «Камчатка-1».

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