Руководителей авиакомпании «Витязь-Аэро» освободили от занимаемых должностей

Учредителями авиакомпании «Витязь-Аэро» в связи с крушением вертолета Ми-8 на Камчатке принято решение об увольнении генерального директора. Также принято решение о снятии с должности заместителя генерального директора по лётной работе. Об этом ИА «Камчатка» сообщили в пресс-службе правительства края.

«Важны выводы, которые нужно сделать после крушения. Первое – досконально разобраться в причинах и обстоятельствах авиакатастрофы. Этим занимаются специалисты и нам нужно дождаться официальных данных. Считаю, что те выводы, которые сделают следователи, авиационный комитет, должны стать основой программы безопасности перелётов на Камчатке. Работать по ней обяжем все авиакомпании в регионе. Второе - кадровые решения. Они уже приняты. Генеральный директор авиакомпании Виктор Сиротин уволен со своего поста. Также принято решение о снятии с должности заместителя генерального директора по лётной работе Задирея Дмитрия Александровича», - сообщил в ходе прямой линии губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

Как ранее сообщало ИА «Камчатка», вертолёт Ми-8Т авиакомпании «Витязь-Аэро» 31 августа 2024 года совершал перелёт с площадки в районе горного массива Вачкажец на площадку в селе Николаевка. В назначенное время экипаж не вышел на связь. В результате проведения поисковой операции обломки были обнаружены на высоте 900 метров вблизи места, где борт в последний раз выходил на связь. На борту находилось 22 человека, все люди погибли.

Накануне прошла прямая линия губернатора Камчатского края Владимира Солодова, в ходе которой глава субъекта отвечал на волнующие граждан вопросы. Ответы на вопросы, не вошедшие в прямой эфир, камчатцы получат в индивидуальном порядке в письменном виде.