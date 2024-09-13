Владимир Солодов поручил сохранить объём реализуемой продукции по проекту «Камчатская рыба»

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов поручил сохранить объём реализуемой продукции в рамках проекта «Камчатская рыба» на уровне прошлого года, несмотря на неудачную лососёвую путину в этом сезоне. Об этом ИА «Камчатка» сообщили в пресс-службе правительства края.

«В прошлом году мы продали через нашу торговую сеть 500 тонн рыбы по социальным ценам. Сейчас и красная рыба есть - сам проверял, 69 рублей за килограмм. И сезонная рыба будет обеспечена в объёме не меньшем, чем в прошлом году. Есть с этим проектом другая проблема. Буквально на прошлой неделе меня за рукав поймала замдиректора магазина «Шамса». Говорит, приезжают люди и сразу с утра забирают всю рыбу с прилавка, оптом. Магазин запретить делать этого не может. Я дал поручение продумать механизм, как сделать так, чтобы рыба доходила до жителей все-таки», - сказал Владимир Солодов.

В 2024 году продолжается реализация социального проекта «Камчатская рыба». По состоянию на 11 сентября реализовано 250 тонн рыбы по социальной цене. Всего в настоящее время на территории Камчатского края действует 39 торговых точек в которых реализуется рыбная продукция по социальной цене.

ИА «Камчатка», накануне прошла прямая линия губернатора Камчатского края Владимира Солодова, в ходе которой глава субъекта отвечал на волнующие граждан вопросы. Ответы на вопросы, не вошедшие в прямой эфир, камчатцы получат в индивидуальном порядке в письменном виде.