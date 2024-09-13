Свидетельство о регистрации
ЭЛ № ФС 77-84799 от 3 марта 2023 г.
  2. Новости Камчатки
  3. Общество
  4. Владимир Солодов поручил сохранить объём реализуемой продукции по проекту «Камчатская рыба»

Владимир Солодов поручил сохранить объём реализуемой продукции по проекту «Камчатская рыба»

08:59
37
Владимир Солодов поручил сохранить объём реализуемой продукции по проекту «Камчатская рыба»

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов поручил сохранить объём реализуемой продукции в рамках проекта «Камчатская рыба» на уровне прошлого года, несмотря на неудачную лососёвую путину в этом сезоне. Об этом ИА «Камчатка» сообщили в пресс-службе правительства края.

«В прошлом году мы продали через нашу торговую сеть 500 тонн рыбы по социальным ценам. Сейчас и красная рыба есть - сам проверял, 69 рублей за килограмм. И сезонная рыба будет обеспечена в объёме не меньшем, чем в прошлом году. Есть с этим проектом другая проблема. Буквально на прошлой неделе меня за рукав поймала замдиректора магазина «Шамса». Говорит, приезжают люди и сразу с утра забирают всю рыбу с прилавка, оптом. Магазин запретить делать этого не может. Я дал поручение продумать механизм, как сделать так, чтобы рыба доходила до жителей все-таки», - сказал Владимир Солодов.

В 2024 году продолжается реализация социального проекта «Камчатская рыба». По состоянию на 11 сентября реализовано 250 тонн рыбы по социальной цене. Всего в настоящее время на территории Камчатского края действует 39 торговых точек в которых реализуется рыбная продукция по социальной цене.

ИА «Камчатка», накануне прошла прямая линия губернатора Камчатского края Владимира Солодова, в ходе которой глава субъекта отвечал на волнующие граждан вопросы. Ответы на вопросы, не вошедшие в прямой эфир, камчатцы получат в индивидуальном порядке в письменном виде.

Делитесь новостями Камчатки в социальных сетях:

Нет комментариев. Ваш будет первым!
Владимир Солодов поздравил медиков с юбилеем Камчатской краевой больницы
Владимир Солодов потребовал разобраться с работой ФАПа в камчатском селе Сосновка
Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков и губернатор Камчатского края Владимир Солодов провели встречу в Москве
Владимир Солодов гарантировал поддержку в реабилитации камчатскому бойцу СВО на лечении в госпитале Москвы
Используя этот сайт, вы соглашаетесь с тем, что мы используем файлы cookie.