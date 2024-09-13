Губернатор Камчатки пообещал открыть новый театр кукол в 2025 году

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов поручил открыть новый театр кукол в 2025 году.

«Театр кукол у нас замечательный, если говорить о труппе. А здание ужасное. Мы все родители, все ждём, когда откроется новое, красивое строение - это произойдёт в следующем году. Конечно, то безобразие, которое там наворотили, ни в какие ворота не лезет. Много лет назад театр начали строить, не имея денег. Потом нашли деньги, что-то построили и на два года приостановили, но не законсервировали. Начали снова достраивать - тогда я включился, Ирина Анатольевна Яровая лично помогала, Валентина Ивановна Матвиенко. Деньги нашли и выяснилось, что проект потерял актуальность, не годится. Начали перепроектировать - поехали сроки. Ну вот из этого всего сейчас будем выходить. В любом случае - достроим. Объект сдадим, виновных накажем», - сказал глава региона.

Сейчас Камчатский театр кукол расположен на улице Максутова в Петропавловске-Камчатском, строение находится в аварийном состоянии. Новое просторное здание для театра кукол строится на проспекте Циолковского в микрорайоне Горизонт. Под строительство отведён земельный участок площадью 1,6 гектара, площадь здания театра составит более 9000 квадратных метров. Об этом ИА «Камчатка» сообщили в пресс-службе правительства края.

Первый камень в основание театра был заложен в 2014 году. По проекту в здании будут расположены зрительный зал на 250 мест, театральный буфет, игровые зоны, зимний сад, уголок живой природы и музей кукол. Рядом с театром предусмотрены благоустроенная территория для прогулок, а также место для парковки.

Напомним, глава региона провел прямую линию, в ходе которой ответил на волнующие граждан вопросы. Ответы на вопросы, не вошедшие в прямой эфир, камчатцы получат в индивидуальном порядке в письменном виде.

Большое интервью с художественным руководителем Камчатского театра кукол Алексеем Казаковым читайте здесь: https://kamtoday.ru/articles/aleksey-kazakov-teatr-ne-sposoben-vospitat-cheloveka-no-mozhet-sdelat-e...