Губернатор Солодов предложил запустить проект «Социальная карта жителя Камчатки»

Владимир Солодов заявил о планах по запуску в 2025 году в регионе проекта «Социальная карта жителя Камчатки». Механизм предполагает снижение цен на товары в торговых сетях для ряда категорий граждан.

«Думаю, что в 2025 году запустим “Социальную карту жителя Камчатки”. Во многих регионах такие проекты есть. И мы делали - для поддержки для неработающих пенсионеров, когда произошёл рост цен, связанный со сбоями в логистике в 2022 году. Нужно договориться с торговыми сетями, ввести единую систему скидок. Мы будем отслеживать возможность их использования жителями. Такая мера поддержки позволит населению получить в том числе дополнительную скидку на камчатскую рыбу», — сказал Владимир Солодов.

Губернатор Камчатского края также сообщил о работе, которая ведётся правительством региона по обеспечению граждан местными продуктами. Так, уже прошел первый посев овощей в тепличном комплексе, расположенном в Зеленовских озерках. Об этом ИА «Камчатка» сообщили в пресс-службе правительства края.

«Предприниматели клятвенно пообещали, что к Новому году пробная партия овощей будет в продаже на Камчатке. Дальше мы выйдем на достаточно серьёзные объёмы. Этот комплекс будет обеспечивать более половины всей потребности Камчатки в помидорах и огурцах. Главное, чего мы сможем достичь — это качество , а также сокращение сезонных колебаний стоимости овощей. Доступная качественная продукция должна быть на столах жителей Камчатки круглый год», — добавил губернатор.

Напомним, глава региона провел прямую линию, в ходе которой ответил на волнующие граждан вопросы. Ответы на вопросы, не вошедшие в прямой эфир, камчатцы получат в индивидуальном порядке в письменном виде.

Запись трансляции прямой линии с губернатором Камчатки Владимиром Солодовым здесь: https://rutube.ru/video/f4914562dafc07f0f989bc358e7ff888/