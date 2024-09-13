Глава Камчатки поручил оборудовать пандусами все социально значимые объекты края

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов поручил ответственным ведомствам обеспечить пандусами все социально значимые объекты в регионе. С жалобой на их отсутствие к главе региона обратилась жительница Петропавловска. Об этом ИА «Камчатка» сообщили в пресс-службе правительства края.

«Нам нужно обеспечить пандусам все социально значимые объекты. Например, такие, как отдел соцконтрактов на Ленинградской, 72 в Петропавловске-Камчатском. Эти ведомства нужны для того, чтобы люди с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды могли получить дополнительную поддержку. Поэтому, конечно, пандусами оборудовать надо. Я этот вопрос для себя зафиксирую и поручу, чтобы все проверили и разобрались, что нужно сделать, какие условия создать», - сказал губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

Напомним, глава региона провёл прямую линию, в ходе которой ответил на волнующие граждан вопросы. Ответы на вопросы, не вошедшие в прямой эфир, камчатцы получат в индивидуальном порядке в письменном виде.

Запись трансляции прямой линии с губернатором Камчатки Владимиром Солодовым здесь: https://rutube.ru/video/f4914562dafc07f0f989bc358e7ff888/