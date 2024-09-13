К чему приведёт отказ от привычки выпивать по пятницам — отвечает врач-нарколог Дмитрий Кургак

Если человек бросит пить по пятницам, с ним ничего плохого не случится, заявил главный нарколог Камчатки Дмитрий Кургак в программе «Медкабинет» от Камчатского центра общественного здоровья и медицинской профилактики.

Пьянство в пятницу — это еще на алкоголизм. Опасность возникает когда кто-то напивается в одиночку и не контролирует количество выпитого. Если же человек осознает вред алкоголя, и не зацикливается на нем, как на единственном способе поднять настроение, зависимость ему не грозит.

«В зависимости зачастую пребывают родственники алкоголика, которые во всем ему потакают, и поэтому сами становятся созависимыми – есть такой термин в наркологии. Дайте человеку самому отвечать за себя, за свою жизнь и здоровье. Безусловно, поддержка близких нужна и важна, но ни в коем случае не взваливайте на себя все его проблемы», — рекомендует Дмитрий Кургак.

Главный нарколог Камчатки категорически не советует похмеляться после вечеринки. По его словам, наладить самочувствие можно с помощью нежирного супа, кефира, рассола и активной прогулки на свежем воздухе.

Что касается альтернативы алкоголю, то выбор здесь велик. Спиртное можно заменить занятиями спортом, йогой, путешествиями, танцами, творческими хобби, общением с интересными людьми, музыкой, вкусными разнообразными чаями, безалкогольными коктейлями и т.д.