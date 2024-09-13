Глава Камчатки инициирует проверки развлекательных заведений в столице региона

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов намерен обратиться в прокуратуру для проверки ряда развлекательных заведений Петропавловска-Камчатского. С жалобой на скопление там мигрантов, которые нарушают правопорядок, к главе региона обратилась группа жителей микрорайона Силуэт. Речь идет о территории, которая находится вблизи детской поликлиники № 1.

«Я знаю эти строения — по-другому не могу их назвать. Если мы получили обращение жителей и есть факт драки, значит, существуют основания для опасений за безопасность и нарушение законодательства. Сразу после прямой линии обращусь к прокурору края с просьбой инициировать проверку. Подключить Роспотребнадзор — чтобы удостовериться, что не нарушается законодательство ни в отношении продажи алкоголя, ни в части разрешения на функционирование тех или иных учреждений», — сказал губернатор.

Владимир Солодов подчеркнул, что намерен системно ужесточать работу в отношении потенциально опасных учреждений, торгующих алкоголем. В частности — увеличивать разрешенное расстояние от торговых точек до социальных учреждений, ограничивать время продажи спиртных напитков и усиливать контроль за их деятельностью.

«Вопрос мигрантов меня тоже беспокоит, потому что моя задача — обеспечение порядка и безопасности. Мы видим, что беспокойство граждан все больше связано именно с приезжими: с теми, кто, как правило, приезжает на работу. На мой взгляд, в этом вопросе должен быть абсолютно ясный подход: мы всегда рады, когда приезжают востребованные специалисты. Но приглашать их нужно под конкретную задачу. А работодатель должен нести ответственность за того, кого он пригласил. Отмечу: это не означает, что приглашённый на один сезон работник должен везти с собой семью — потому что непонятно, чем в это время занимаются здесь эти родственники. На мой взгляд, только такими мерами мы сможем добиться порядка. Закон един для всех. Если кто-то его нарушает — он должен покинуть территорию. Если отдельные социальные группы склонны к нарушениям закона, будем более строго с них спрашивать», — сказал Владимир Солодов.

Губернатор подчеркнул, что на Камчатке серьёзно ужесточены требования к сдаче экзамена по русскому языку для мигрантов, в том числе введена видеофиксация. Кроме того, в регионе введены ограничения по работе мигрантов в ряде сфер, в частности, в такси.

«Не всё можно урегулировать на региональном уровне. В частности, для граждан разных стран существуют разные режимы работы в России. Камчатский край не может накладывать прямые ограничения для, например, жителей Киргизии, Таджикистана и ряда других государств. Но порядок всё равно должен быть. Что касается предпринимателей, среди них есть те, кто особенно ответственно подходят к вопросу работы мигрантов. Пример — “Яндекс.такси”, которая не являясь прямым работодателем, занимается профилактикой правонарушений со стороны водителей, устраивает встречи с диаспорами, подключает к беседам лидеров общественного мнения», — добавил Владимир Солодов.

Ранее Владимир Солодов сообщил, что начиная со следующего года, продолжить работу в такси на Камчатке смогут только жители стран Европейского экономического союза. В него, помимо России, входят Республика Беларусь, Казахстан, Армения и Киргизия.

«Прямая линия с губернатором» прошла на Камчатке 12 сентября. Глава региона ответил на волнующие граждан вопросы. Ответы на вопросы, не вошедшие в прямой эфир, камчатцы получат в индивидуальном порядке в письменном виде.

Запись трансляции прямой линии с губернатором Камчатки Владимиром Солодовым здесь: https://rutube.ru/video/f4914562dafc07f0f989bc358e7ff888/