Владимир Солодов поручил ввести в школьную программу курс по истории Камчатки

Губернатор Владимир Солодов поручил ввести в образовательные программы школ региона курс по истории Камчатки. Он напомнил, что в этом году отмечается 170 лет со дня героической обороны Петропавловска, а в следующем году вся страна будет отмечать 80-летие Победы в Великой Отечественной и Второй мировой войне, точку в которой поставила знаменитая Курильская десантная операция. Её провели войска Камчатского оборонительного района и корабли Петропавловской военно-морской базы при поддержке 128-й авиадивизии.

Глава региона подчеркнул, что важно больше внимания уделять увековечиванию этих дат.

«Хочу поддержать инициативу, с которой уже выступили преподаватели камчатского университета имени Витуса Беринга – подготовить методическое пособие для учителей по теме истории Камчатки. Нужно, чтобы этот курс обязательно преподавали во всех школах нашего региона. Прошу краевое министерство образования, ответственных по муниципалитетам найти формат, в котором такое обучение будет встроено в школьную программу», — сказал Владимир Солодов.

Курильская десантная операция началась 18 августа 1945 года. В доблестных боях за освобождение Курильских островов отличились многие воины-дальневосточники. 52 человека были удостоены звания «Герой Советского Союза», среди которых были и камчатцы: старшина I статьи Н. Вилков, матрос П. Ильичев, старший сержант И. Кобзарь и старшина II статьи П. Бабич. Вступление Советского Союза в войну против Японии резко изменило военно-стратегическую ситуацию на Дальнем Востоке, благодаря чему 2 сентября 1945 года закончилась Вторая мировая война. Освобождению Курильских островов посвящен отдельный блок в новом учебнике по истории для 10-х классов. Эта операция рассматривается как в рамках истории нашей страны, так и в рамках всеобщей истории. Об этом ИА «Камчатка» сообщили в пресс-службе правительства края.

Оборона Петропавловского порта от англо-французской эскадры — это одна из самых ярких страниц истории столицы края, которая послужила основанием для присвоения Петропавловску-Камчатскому звания «Город воинской славы». Кульминацией героической обороны Петропавловского порта 1854 года стала битва на Никольской сопке 24 августа (5 сентября по новому стилю). В этот день значительная часть из более чем 2 тысяч англичан и французов, зашедших в Авачинскую бухту, начала штурмовать Никольскую сопку. Им противостоял небольшой гарнизон наших земляков – порядка 300 человек. Кровопролитное сражение закончилось поражением англо-французов. Десант неприятеля бежал, оставив Знамя Гибралтарского морского пехотного полка. В настоящее время оно хранится в Государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге, а копия этого знамени представлена в Камчатском объединенном краеведческом музее.