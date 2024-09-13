Не заливайте стресс алкоголем — медики

Алкоголь – плохой и даже опасный способ справиться со стрессом или повеселиться. Постоянное употребление спиртного - губительная привычка, которая может разрушить и здоровье, и семью, и карьеру.

Медики советуют найти замену алкоголю, чтобы расслабиться и не зависеть от этой привычки.



В качестве полезной альтернативы можно использовать полезную пищу, спорт, творчество, безалкогольные напитки. Это улучшит физическое и психическое состояние, повысит самооценку и уверенность в себе, а также позволит насладиться жизнью без спиртного.