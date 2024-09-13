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  4. Не заливайте стресс алкоголем — медики

Не заливайте стресс алкоголем — медики

16:10
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Не заливайте стресс алкоголем — медики

Алкоголь – плохой и даже опасный способ справиться со стрессом или повеселиться. Постоянное употребление спиртного - губительная привычка, которая может разрушить и здоровье, и семью, и карьеру.

Медики советуют найти замену алкоголю, чтобы расслабиться и не зависеть от этой привычки.

В качестве полезной альтернативы можно использовать полезную пищу, спорт, творчество, безалкогольные напитки. Это улучшит физическое и психическое состояние, повысит самооценку и уверенность в себе, а также позволит насладиться жизнью без спиртного. 

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