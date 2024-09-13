Общественные экспертные советы на Камчатке — необходим новый подход

Прямая линия с губернатором Камчатского края стала отправной точкой для объявления перезагрузки системы работы общественных экспертных советов. Владимир Солодов признал, что существующая схема оказалась малоэффективной и забюрократизированной.

Председатель правительства Павел Ясевич получил задачу внести изменения в программу работы ОЭС «чтобы действительно заинтересованные люди принимали участие в их работе и эта деятельность была эффективной».

«Общественные экспертные советы, конечно, нужны. Необходимо привлекать больше людей для принятия важных решений по социально-экономическому развитию региона. Я согласен с тем, что сейчас советы работают плохо и нужно пересмотреть их деятельность. Действительно, общественные экспертные советы – это тот случай, когда хорошая идея была криво реализована. Задумка о том, чтобы эти советы были площадкой выработки решений, работает в единичных случаях», — сказал Владимир Солодов.

В регионе, тем не менее, есть эффективные примеры примеры работы общественников — ОНФ успешно контролирует реализацию различных проектов, привел пример губернатор

В 2021 году на Камчатке было создано 19 общественных советов по 12 человек, всего 200 представителей экспертного сообщества. Троих выдвигал лично губернатор Владимир Солодов Еще три человека предлагали члены Общественной палаты и по 6 человек было выбрано путем общественного экспертного рейтингования из жителей края, желающих войти в состав ОЭС.