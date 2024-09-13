Камчатка-фронту: FRV-дроны нового поколения успешно зарекомендовали себя на СВО

Глава Камчатского края держит на личном контроле поставку в зону СВО новой техники для бойцов. Особенно рады новинкам камчатские операторы БПЛА, которые работают с fpv-дронами нового поколения, ведущие разведку и уничтожение украинских боевиков и техники неприятеля

«Я могу с высоты наблюдать за абсолютно всем, что происходит вокруг, я вижу, где двигаются наши и как двигается противник. Один беспилотник с неба видит гораздо больше, чем человек с земли. Человеческая жизнь дороже, чем сбитый БПЛА», — отметил оператор БПЛА 110-й ордена Донецкой Народной Республики отдельной мотострелковой бригады Иван.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов, зная высокую потребность в спецоборудовании такого класса, постоянно на связи с командирами, чтобы не допускать дефицита, а когда приезжает в служебную командировку в ДНР, лично передаёт подарки бойцам и они это оценивают по достоинству.

«Большое спасибо, огромный привет хочется передать губернатору Камчатского края Владимиру Солодову за ту поддержку, которую он оказывает фронту, моим напарникам, мне. Это очень влияет на улучшение качества работы наших подразделений. Это большая помощь нашей пехоте», — рассказал оператор БПЛА 40-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты с позывным «Белый».

В камчатских пунктах отбора на военную службу по контракту востребованы операторы беспилотных летательных аппаратов. Набор ведется в легендарную дважды Краснознаменную 40-ю отдельную Краснодарско-Харбинскую бригаду морской пехоты.

В ходе обучения операторы БПЛА научатся:

— управлению БПЛА (взлет, посадка, пикирование, прохождение различных сложных трасс и траекторий), в том числе и с дополнительной нагрузкой БПЛА;

— собирать дроны и готовить их к применению;

— устанавливать программное обеспечение и перепрошивать их;

— снаряжать БПЛА средствами поражения.

Получить подробную информацию о работе пункта отбора на военную службу по контракту можно по телефону Единого кол-центра Камчатского края: 8-800-141-00-00. Также для граждан работает специализированный сайт, где подробно описаны все условия заключения контракта, юридические нюансы и требования, а также то, как будет проходить подготовка.

Кроме того, для желающих поступить на военную службу по контракту работает чат-бот «СВОи Za Родину!». Получить подробную информацию о предоставляемых мерах поддержки для участников спецоперации и членов их семей можно в Едином кол-центре Камчатского края по номеру телефона 8-800-141-0000.

Также граждане РФ могут обратиться в региональный филиал фонда «Защитники Отечества», который находится в Петропавловске-Камчатском по адресу: ул. Топоркова, 6/1. Получить необходимую информацию жители полуострова могут по номеру телефона Фонда 8 (4152) 20-15-56.

Единовременная выплата при подписании контракта о прохождении военной службы в Камчатском крае составляет 905 тысяч рублей.