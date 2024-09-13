Всероссийская программа повышения мобильности трудовых ресурсов — есть работа на Камчатке!

Всероссийская программа повышения мобильности трудовых ресурсов успешно реализуется на Камчатке и помогает работодателям в поиске кадров с высоким уровнем квалификации.

«Пример успешного привлечения специалистов из других регионов показывает АО “Камчатское авиационное предприятие”. С 2021 года оно является одним из активных участников программы. За это время предприятие привлекло 20 уникальных для края специалистов: командиров воздушного судна, вторых пилотов, бортовых механиков, авиационных техников по планеру и двигателям и авиационных техников по приборам и электрооборудованию. Самое важное, что на данный момент все привлеченные специалисты продолжают трудиться на предприятии. Подчеркну, практически все “новоприбывшие” в АО “КАП” выбирают направить средства финансовой поддержки на приобретение жилья на Камчатке, в том числе становясь участниками программы “Дальневосточная ипотека”», – рассказал заместитель министра труда и развития кадрового потенциала Камчатского края Иван Голованов.

До конца 2024 года на Камчатку запланирован приезд 65 специалистов с высокой квалификацией и востребованностью. 44 человека уже работают на полуострове.

Государство компенсирует работодателям затраты в размере одного миллиона рублей на человека. Эти средства направляются на помощь работнику в переезде и обустройстве на месте. Эти средства работник вправе вложить в оплату первого взноса по программе Дальневосточной ипотеки.

Программой предусмотрено предоставление работодателем единовременного пособия на:

- обустройство работника на новом месте (до 15 МРОТ);

- оплату профессионального обучения работника или повышения квалификации;

- выплату работнику, не имеющему стажа работы, процентной надбавки до 80% должностного оклада и другое.

Работодателями Камчатского края заявлены к привлечению специалисты в горнорудной промышленности, энергетике, сельском хозяйстве, здравоохранении, образовании, производстве пищевых продуктов и авиаперевозках.

На портале «Работа России» представлены все вакансии с поддержкой при переезде. Камчатским предприятиям на сегодня требуются ветеринарный врач, инженер-механик молокозавода, пожарные, пилоты, капитан морского судна, строитель кораблей и другие.

Ознакомиться с ними можно по ссылке: https://trudvsem.ru/vacancy/search?isMobilityProgram=true.

Программа повышения мобильности трудовых ресурсов реализуется в крае с 2016 года, а с 2022 года она перешла в состав федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография», инициированного президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. За почти 9 лет реализации региональной программы в Камчатский край привлечено более 550 квалифицированных специалистов.