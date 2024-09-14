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Губернатор Камчатки поздравил сотрудников Минлесохоты с профессиональными праздниками

10:25
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Губернатор Камчатки поздравил сотрудников Минлесохоты с профессиональными праздниками

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов поздравил сотрудников министерства лесного и охотничьего хозяйства с профессиональными праздниками – Днем работника леса и Днем охотника.

«В прошлом году мы создали отдельное министерство, которое занимается вопросами леса и охоты. По прошествии нескольких месяцев считаю, что это было сделано абсолютно правильно. Мы уделяем дополнительное внимание вашей работе и подчеркиваем её значимость. Министерство лесного и охотничьего хозяйства в этом году показывает хорошие результаты – на порядок сократилась площадь лесных пожаров. Охотники контролируют численность животных и сохраняют редкие виды от исчезновения. И сегодня я поздравляю вас с профессиональным праздником. Желаю, чтобы успехи вдохновляли и приводили к тому, чтобы экологическое благополучие, состояние лесного хозяйства и животного мира у нас с каждым годом улучшалось. С праздником!», – поздравил Владимир Солодов.

Глава региона вручил работникам министерства и подведомственных организаций федеральные и краевые награды, а также ценные подарки.

День работника леса отмечается в третье воскресенье сентября. В этот день чествуют людей, которые своим трудом сохраняют и приумножают лесные богатства планеты и способствуют их рациональному использованию.

День работников леса ведет свою историю еще со времен существования СССР. День охотника официально установили только в 2013 году. В марте этого года был подписан Указ Президента РФ «Об установлении Дня охотника». Ежегодно охотники-любители отмечают свой праздник во вторую субботу сентября.

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