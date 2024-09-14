Медики назвали несовместимые с алкоголем хронические болезни

Цирроз печени входит в список несовместимых с алкоголем болезней. Также противопоказанием являются хронический фиброзно-кистозный панкреатит и желчнокаменная болезнь.

При этих диагнозах навсегда запрещены газированные напитки, в том числе и алкогольные: шампанское, пиво, коктейли. Красное вино нельзя при пищевой аллергии и чрезмерном образовании гистамина в ЖКТ. Любой алкоголь запрещен при всех заболеваниях в тяжелой форме или обострении.

Также медики напомнили о разрушительном влиянии алкоголя на мозг. Злоупотреблением спиртным снижает когнитивные функции и разрушает клетки вспомогательной нервной ткани головного мозга. При этом возникает дефицит витамина В-1, так как любое спиртное замедляет усвоение этого витамина, и он вымывается из организма.