Жительница Камчатки: Губернатор уделил большое внимание переселению из аварийного жилья

Наталья Прудникова в апреле текущего года получила ключи от квартиры в новом доме в центре Елизова. Она рассказала, как это было.



«Мы раньше жили возле аэропорта в восьмиквартирном доме, жилье было в ужасном состоянии. И вот весной мы стали счастливыми обладателями квартир в центре Елизова на улице Рябиковской в новом доме. Квартира получилась даже больше чем была раньше. Все соседи тоже получили новое жилье, сейчас живем все в одном подъезде и очень рады этому. Сейчас обживаемся и ходим друг к другу в гости. Вчера смотрели Прямую линию с губернатором, там большое внимание было уделено расселению из аварийного жилья. Очень радует, что Владимир Викторович не забывает заботиться о своих жителях», - сказала Наталья Прудникова.



Более 300 аварийных домов (признанных таковыми с 2017 до 2022 года), будут расселены в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» национального проекта «Жилье и городская среда», инициированного Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Жители получат квартиры в 35 муниципальных образованиях Камчатки. Расселение ведётся путём выкупа жилья на вторичном рынке, в новых домах, а также путём компенсации гражданам стоимости жилья.



Ответы на вопросы, не вошедшие в прямой эфир, камчатцы получат в индивидуальном порядке в письменном виде.