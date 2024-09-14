Врач главной больницы Камчатки: «Строительство новой больницы сдвинулось с мёртвой точки и сегодня мы на финишной прямой»

Заведующая гинекологическим отделением главной лечебницы края им Лукашевского отметила возросшие темпы строительства новой краевой больницы.



«Мы рады, что это дело наконец-то сдвинулось с мёртвой точки. Теперь мы на финишной прямой. Все очень ждут переезда. Уверена, нам будет комфортнее работать в новом здании и с новым оборудованием, с большим диагностическим и лечебным потенциалом. А пациентам будет приятнее у нас находиться», — рассказала Татьяна Мышко.



Сейчас ведётся установка томографов, рентген-оборудования, аппаратов искусственной вентиляции лёгких, аппарата искусственной почки и другого оборудования — всего более 100 наименований.



Контроль за ходом работ на площадке осуществляется специальным штабом, который был создан по поручению губернатора Камчатского края Владимира Солодова и работает в ежедневном режиме.



Переезд отделений в новую краевую больницу займёт до 10 дней. На время переезда планируется приостановить плановую госпитализацию в отделения, которые будут переезжать. Для оказания экстренной и неотложной медицинской помощи по «хирургии» и «травматологии» будут привлечены Петропавловск-Камчатская городская больница № 2 и Елизовская районная больница.