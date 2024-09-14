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  4. Спиртное противопоказано диабетикам — врачи предупреждают

Спиртное противопоказано диабетикам — врачи предупреждают

17:50
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Спиртное противопоказано диабетикам — врачи предупреждают

При употреблении спиртных напитков у пациентов с сахарным диабетом в организме происходят следующие процессы:

-углеводы, поступающие в организм с напитком, усваиваются медленнее, что опасно для людей с первым типом заболевания;
-повышение уровня инсулина может стать причиной голодания клеток и ухудшения самочувствия. В состоянии легкого опьянения можно пропустить признаки гипогликемии;
- употребление алкоголя значительно усиливает аппетит, поэтому человек может съесть много пищи, тем самым доведя себя до гипергликемии;
- этанол, являющийся основным компонентом алкоголя, способствует нарушению работы периферической нервной системы.

«Все пациенты с сахарным диабетом периодически должны использовать медицинские препараты для поддержания эластичности сосудов и снижения риска развития осложнений, связанных с их поражением. Эти состояния являются абсолютным противопоказанием к употреблению спиртного», — сообщили в Камчатском Центре общественного здоровья.

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