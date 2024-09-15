Печень подвергается огромной нагрузке под воздействием алкоголя. Под влиянием алкоголя печень уменьшается в размерах, сужаются ее внутренние сосуды. Клетки печени – гепатоциты – отмирают и замещаются рубцовой тканью, которая не может защитить организм от токсических воздействий.
Систематическое, на протяжении 10-15 лет, употребление алкогольных напитков вызывает появление цирроза печени. Эта болезнь ежегодно уносит около 300 тысяч жизней во всем мире.
Воздействие алкоголя на печень — только вред!
16:45
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Печень подвергается огромной нагрузке под воздействием алкоголя. Под влиянием алкоголя печень уменьшается в размерах, сужаются ее внутренние сосуды. Клетки печени – гепатоциты – отмирают и замещаются рубцовой тканью, которая не может защитить организм от токсических воздействий.