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  4. Воздействие алкоголя на печень — только вред!

Воздействие алкоголя на печень — только вред!

16:45
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Воздействие алкоголя на печень — только вред!

Печень подвергается огромной нагрузке под воздействием алкоголя. Под влиянием алкоголя печень уменьшается в размерах, сужаются ее внутренние сосуды. Клетки печени – гепатоциты – отмирают и замещаются рубцовой тканью, которая не может защитить организм от токсических воздействий.

Систематическое, на протяжении 10-15 лет, употребление алкогольных напитков вызывает появление цирроза печени. Эта болезнь ежегодно уносит около 300 тысяч жизней во всем мире.

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