Воздействие алкоголя на печень — только вред!

Печень подвергается огромной нагрузке под воздействием алкоголя. Под влиянием алкоголя печень уменьшается в размерах, сужаются ее внутренние сосуды. Клетки печени – гепатоциты – отмирают и замещаются рубцовой тканью, которая не может защитить организм от токсических воздействий.



Систематическое, на протяжении 10-15 лет, употребление алкогольных напитков вызывает появление цирроза печени. Эта болезнь ежегодно уносит около 300 тысяч жизней во всем мире.