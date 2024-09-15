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  4. Ирина Яровая поздравила камчатцев с Днём работников санитарно-эпидемиологической службы России

Ирина Яровая поздравила камчатцев с Днём работников санитарно-эпидемиологической службы России

20:35
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Ирина Яровая поздравила камчатцев с Днём работников санитарно-эпидемиологической службы России

Поздравляю всех эпидемиологов - ученых, врачей, санитарных работников с Днем государственной санитарно-эпидемиологической службы России!

Новые вызовы современного мира требуют от вас постоянного профессионального роста и движения вперед. Но неизменной остается ваша главная миссия - защита жизни и здоровья граждан России, обеспечение биологической безопасности нашей страны.

Желаю успешно справляться с каждой поставленной задачей, профессиональных побед, открытий на благо мира и человечества! Здоровья и благополучия вам и вашим семьям! Уверена, ваш личный успех всегда будет успехом России!

С уважением, вице-спикер
Государственной Думы России
Ирина Яровая

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