Ирина Яровая поздравила камчатцев с Днём работников санитарно-эпидемиологической службы России

Поздравляю всех эпидемиологов - ученых, врачей, санитарных работников с Днем государственной санитарно-эпидемиологической службы России!

Новые вызовы современного мира требуют от вас постоянного профессионального роста и движения вперед. Но неизменной остается ваша главная миссия - защита жизни и здоровья граждан России, обеспечение биологической безопасности нашей страны.

Желаю успешно справляться с каждой поставленной задачей, профессиональных побед, открытий на благо мира и человечества! Здоровья и благополучия вам и вашим семьям! Уверена, ваш личный успех всегда будет успехом России!

С уважением, вице-спикер

Государственной Думы России

Ирина Яровая