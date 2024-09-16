«Евражка о Камчатке»: проект успешно отработал в 32 детских садах полуострова

Проект«Евражка о Камчатке» включает 7 занятий, которые прошли в 32 детских садах от северных до южных районов полуостров, сообщили в Сети природных парков «Вулканы Камчатки».

«За не большой срок проект охватил темы, которые дети старшего дошкольного возраста должны знать обязательно. Авторы проекта создали не только календарно-тематический план, но и разработали технологические карты занятий, презентации и наглядный материал. Все занятия не похожи друг на друга. В них включены разные виды деятельности, которые хорошо интегрированы между собой», — рассказала Людмила Барышникова, воспитатель детсада №26 в краевой столице.

В проекте приняли участие 80 педагогов и 1152 дошкольника.

Материалы проекта «Евражка о Камчатке» доступны для каждого педагога и родителя на официальном сайте Сети природных парков «Вулканы Камчатки».

Проект реализуется при поддержке Министерства развития гражданского общества и молодёжи Камчатского края.