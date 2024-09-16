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«Позывной "Восток"»: на Камчатке вышла книга о подвиге на СВО морпеха Александра Гоголева

11:25
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«Позывной "Восток"»: на Камчатке вышла книга о подвиге на СВО морпеха Александра Гоголева

Презентация книги Александра Смышляева «Позывной "Восток"» состоялась 14 сентября в Камчатской краевой научной библиотеке, рассказал ИА «Камчатка» автор. Она посвящена жизни и подвигу, прапорщика морской пехоты, разведчику и Герою ДНР, удостоенного этого звания посмертно Александру Гоголеву.

«Презентация прошла замечательно, при полном зале. Вела презентацию вдова моего героя Надежда Гоголева, ей хотелось рассказать о муже, и рассказывала она, пусть и сквозь слёзы, но интересно и увлекательно, словесно рисуя картину за картиной из его героической жизни, из их совместной жизни. Здесь же присутствовали их дети - сын и дочь. Помогала проводить мероприятие библиотекарь Ольга Бурцева, спасибо ей. Спасибо женщинам из Женсовета 40-й бригады, они поддерживали Надежду», — рассказал Александр Смышляев.

На вечере памяти и презентации книги «Позывной "Восток"» побывал фотокорреспондент ИА «Камчатка» Виктор Гуменюк https://kamtoday.ru/photos/pozyvnoy-vostok-na-kamchatke-vyshla-kniga-o-podvige-na-svo-morpekha-aleksandra-gogoleva/

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