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  4. Карьера после военной службы: помогут Кадровый центр и Фонд «Защитники Отечества» на Камчатке

Карьера после военной службы: помогут Кадровый центр и Фонд «Защитники Отечества» на Камчатке

12:10
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Карьера после военной службы: помогут Кадровый центр и Фонд «Защитники Отечества» на Камчатке

Выполняя поручение губернатора Камчатского края в регионе ведется работа по ресоциализации военнослужащих, после увольнения из Вооружённых сил РФ.

«Им оказывается содействие в трудоустройстве на различные предприятия, которые работают на территории Камчатского края. Кроме того, мы помогаем в трудоустройстве ребят на государственную и муниципальную службу, либо в правоохранительные органы. Военнослужащих, которые обращаются в филиал Фонда “Защитники Отечества”, ориентируют на Кадровый центр, где уже с каждым работают специалисты в индивидуальном порядке, исходя из имеющегося образования, стажа работы. Отмечу, что ребятам также оказывается помощь в переподготовке, повышении квалификации, получении высшего образования на бесплатной основе. Это позволяет им в дальнейшем трудоустроиться в нашем регионе.Для ветеранов боевых действий есть возможность трудоустройства в систему органов власти и получения служебного жилья», — сказал Сергей Меркулов.

За время проведения специальной военной операции в России приняты различные меры поддержки участников специальной военной операции и членов их семей.

«На федеральном уровне это кредитные каникулы, сохранение рабочих мест за мобилизованными, отсрочки по уплате налогов и другие.
На региональном уровне по поручению губернатора Камчатского края Владимира Солодова введены дополнительные меры поддержки, в том числе бесплатное горячее питание в школах, отдых в оздоровительных лагерях для детей участников спецоперации. Для имеющих на руках удостоверение ветерана боевых действий и государственные награды, разработана мера поддержки по предоставлению земельных участков на территории Камчатского края», — рассказали в правительстве Камчатского края.

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