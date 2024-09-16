Камчатка — историю обороны Петропавловска в газетной строке представили архивисты

Основу виртуальной выставки «Страницы героической Петропавловской обороны 1854 года» составили материалы из камчатских газет, которые хранятся в Государственном архиве Камчатского края, рассказали организаторы.

«На выставке представлены материалы из камчатских газет с 1954 по 2004 гг. Предлагаем всем желающим ознакомиться с ходом событий Петропавловской обороны, прочитать строки о самоотверженности русских воинов, о народной памяти и о том, как отмечали знаменательную дату на Камчатке в разные годы», — сказала начальник отдела публикации и использования документов Государственного архива Камчатского края Ольга Копотилова.

Оборона Петропавловского порта началась 18 августа 1854 года во время Крымской войны 1853–1856 гг. Руководил небольшим гарнизоном военный губернатор Василий Степанович Завойко. Проявив невероятное мужество и героизм, россияне разгромили превосходящие силы противника и заставили англо-французскую эскадру с позором покинуть Авачинскую бухту 24 августа или 5 сентября по новому стилю

Познакомиться с виртуальной выставкой «Страницы героической Петропавловской обороны 1854 года», можно на сайте Государственного архива Камчатского края в разделе «Выставки».