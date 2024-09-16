Новый технопарк «Кванториум» открылся в краевой столице Камчатки

Национальный проект «Образование» продолжает дарить камчатским детям возможность погружения в мир современных технологий и открыть профессии будущего, занимаясь научными исследованиями и творчеством, рассказали в министерсве образования Камчатского края, комментируя новость об открытии детского технопарка «Кванториум».

В средней школе №7, в Петропавловске-Камчатском, выделены и отремонтированы четыре помещения: физическая, химическая, биологическая, технологическая лаборатории, а также рекреационное пространство для групповой работы и проектной деятельности.

«Я очень рада, что в нашем городе мы открываем уже второй школьный «Кванториум». Я выражаю глубокую уверенность в том, что благодаря приобретенному в школу оборудованию последнего поколения учебный процесс станет более насыщенным и эффективным: цифровые лаборатории сделают практикоориентированным и захватывающим обучение таким непростым, но очень важным учебным предметам, как химия, физика и биология, и что кто-то из вас изберет естественно-научное направление для своей будущей профессиональной деятельности, а другие всерьез увлекутся робототехническим моделированием и получат инженерное образование»,— отметила в своем приветственном слове начальник отдела образования министерства образования Майя Солодовник.

Для «Кванториума» приобретены цифровые лаборатории по химии, физиологии, экологии, нейротехнологии и цифровые микроскопы. Для реализации дополнительных направлений: роботы-манипуляторы, комплекс для изучения робототехники, оборудование для 3D-печати.

Технопарк«Кванториум» - это новый формат изучения предметов и развития детей в общеобразовательных учреждениях. Социально значимый проект реализуется Министерством просвещения России с целью развития у школьников современных компетенций и навыков, в том числе естественно-научной, математической, информационной грамотности, формирования критического и креативного мышления.

Первый технопарк «Кванториум» на Камчатке открыли в 2023 году в школе № 28 краевой столицы.