Театр кукол отправляется на гастроли на север Камчатки

Камчатский театр кукол отправляется на гастроли. Труппа из семи человек везёт два спектакля в посёлки Сокоч и Атласово, а также сёла Мильково, Эссо и Шаромы. Самые юные зрители увидят «Соломенного бычка», а театралы постарше - «Муху-Цокотуху».

«Жители края посмотрят нашу классику – «Муху-Цокотуху», которая была поставлена приглашённым режиссёром. Кстати, «Мухе-Цокотухе» уже больше 100 лет как литературному произведению: буквально в прошлом году был юбилей. Поэтому мы решили, что «Муха-Цокотуха» должна облететь Камчатский край, показать себя. А самые маленькие зрители увидят «Соломенного бычка». Они послушают прибаутки, присказки, попасут бычка, ведь любой спектакль должен содержать интерактив, чтобы вовлекать в процесс и вызывать сопереживание, эмоциональное погружение», - рассказал корреспонденту ИА «Камчатка» заведующий литературной частью Камчатского театра кукол Александр Грошевихин.

Во вторник, 17 сентября, гастролёры выступят в доме культуры посёлка Сокоч, на следующий день труппу ждут в селе Мильково. 19 сентября артисты сыграют в селе Эссо, в пятницу - в посёлке Атласово. В субботу, 21 сентября, работу камчатских кукольников оценят жители села Шаромы.

«Когда совершаются подобные выезды, то стираются барьеры и расстояния, которые на Камчатке создают множество сложностей. Мы считаем, что театр кукол должен жить не только в столице, но и во всём крае, потому что это способ полюбить не только театр, это способ полюбить литературу, провести время вместе с семьей», - дополнил Александр Грошевихин.

Большое интервью с художественным руководителем Камчатского театра кукол Алексеем Казаковым читайте здесь. Фоторепортаж из «родильного цеха» - мастерской - кукольного театра смотрите в архивном материале проекта «Посторонним В» «Мастерская Папы Карло».