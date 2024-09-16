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  4. Всемирный день безопасности пациентов отмечается 17 сентября

Всемирный день безопасности пациентов отмечается 17 сентября

14:59
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Всемирный день безопасности пациентов отмечается 17 сентября

Цель Всемирного дня – повышение осведомленности о безопасности пациентов, разработка и поощрение действий, направленных на снижение вреда для пациентов во всем мире.

При этом важно объединить усилия как профессионального медицинского сообщества, так и самих пациентов, их родственников и различных организаций, представляющих интересы пациентов.

В 2024 году Всемирный день безопасности пациентов проводится под лозунгом «Улучшение диагностики для безопасности пациентов», поскольку именно от правильной постановки диагноза зависит защита пациентов и улучшение исхода заболевания. 

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