Лучшие детские онкологи России прибыли на Камчатку – их приезд организовала Ирина Яровая

Приезд лучших специалистов страны уже в третий раз организовала вице-спикер ГД Ирина Яровая. В течение нескольких дней они проведут осмотр маленьких пациентов с онкологией и встретятся с их родителями для обсуждения вопросов сопровождения лечения и реабилитации. Кроме того, московские онкологи окажут методологическую помощь врачам-педиатрам края для правильного формирования онконастороженности для ранней диагностики заболеваний и своевременной квалифицированной помощи детям. Также, специалисты Центра им.Димы Рогачёва посетят учреждения здравоохранения края и проведут анализ проблем в организации работы регионального Минздрава.

«В ручном режиме работаю по вопросам доступности и качества медицинской помощи онкобольным детям края. Уже в третий раз мною организован приезд на Камчатку самых лучших специалистов - ведущих детских онкологов, для того, чтобы была проведена работа с нашими медицинскими учреждениями, с врачами по обучению и формированию онконастороженности. Для того, чтобы детки вовремя получали правильную диагностику и направлялись в федеральные центры для незамедлительного получения самой лучшей, квалифицированной медицинской помощи. Принципиально важно, чтобы эта работа проводилась в регионе на самом высоком уровне. Потому что от этого зависит жизнь конкретных ребятишек», — сказала Ирина Яровая.

«Ирина Анатольевна, она человек очень неравнодушный. Она знает каждого тяжелобольного пациента отсюда. И она очень волновалась, чтобы эта поездка состоялась. Чтобы мы проконсультировали детей. И мы приехали с целью изучения того, как организована служба медицинской помощи, чтобы посмотрели, дали свои рекомендации, поняли что нужно сделать», — сказала научный руководитель ФГБУ «НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачёва» и главный внештатный детский специалист онколог-гематолог Минздрава Галина Новичкова.

«Постоянно взаимодействую с семьями, где растут детки с онкологией, поэтому, решая практические задачи, считаю важным выстроить системную работу в регионе. Очень надеюсь на то, что те мероприятия, которые проведут наши ведущие онкологи центра Димы Рогачёва, те рекомендации, которые будут даны, позволят существенно повысить качество медицинской помощи детям в Камчатском крае”, — добавила зампред ГД.

Напомним, высококлассные специалисты центра им. Дмитрия Рогачёва по просьбе Ирины Яровой приезжали для обследования маленьких пациентов и осенью 2021 и 2023 года. Вопросы жизни и здоровья людей Ирина Яровая всегда рассматривает в приоритетном и безотлагательном порядке. Особенно, когда вопрос касается детей. Парламентарий лично курирует лечение всех онкобольных детей в регионе.